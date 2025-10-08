Десятки миллиардов. Стало известно, сколько в России тратят на спорт

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что в проекте федерального бюджета на 2026 год расходы на спорт составляют 74,5 млрд рублей, что на 9,6% больше, чем в текущем году.

Дегтярев выступил на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту, где рассказал депутатам о структуре финансирования спорта и приоритетах отрасли на предстоящий бюджетный цикл.

В 2027 году расходы на спорт из госбюджета составят 77,4 млрд руб, в 2028‑м — 79,1 млрд руб. Финансирование госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» увеличено до 217 млрд рублей на трехлетний период — на 12% выше предыдущего цикла.