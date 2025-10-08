Десятки миллиардов. Стало известно, сколько в России тратят на спорт

Расходы на спорт из федерального бюджета в 2026 году составят 74,5 млрд рублей, сообщил Дегтярев
Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что в проекте федерального бюджета на 2026 год расходы на спорт составляют 74,5 млрд рублей, что на 9,6% больше, чем в текущем году.
Дегтярев выступил на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту, где рассказал депутатам о структуре финансирования спорта и приоритетах отрасли на предстоящий бюджетный цикл.
В 2027 году расходы на спорт из госбюджета составят 77,4 млрд руб, в 2028‑м — 79,1 млрд руб. Финансирование госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» увеличено до 217 млрд рублей на трехлетний период — на 12% выше предыдущего цикла.
— Размер финансирования вырос в целях реализации послания президента России Владимира Владимировича Путина за счет сокращения недофинансированности и резервов. Средства будут направлены на развитие массового спорта, строительство инфраструктуры и поддержку регионов. За три года построим 80 капитальных и 111 модульных объектов, включая регионы Новороссии и Донбасса. Благодаря поправке, включенной в проект бюджета по инициативе депутатов еще в прошлом году, ежегодно на капремонт спортивных объектов в регионах будет выделяться 2 млрд рублей. В 2026 г. планируется отремонтировать 57 объектов. Особое внимание уделено привлечению внебюджетных инвестиций. В рамках инициативы «Бизнес‑спринт» будет создано 734 современных спортивных площадки. Развитие проектов государственно‑частного партнерства даст совокупный социально‑экономический эффект около 60 млрд рублей. Продолжится реализация программы «Земский тренер», поддержка студенческого, корпоративного и адаптивного спорта, а также проектов по вовлечению граждан в систематические занятия физической культурой и спортом. По итогам трех кварталов 2025 г. 61,3% россиян регулярно занимаются спортом при целевом показателе 59,8%. Кроме того, по данным социсследований ВНИИФК и Высшей школы экономики, уровень удовлетворенности граждан условиями для занятий спортом в 2024 г. составил 61,5%. Это подтверждает эффективность государственной политики и последовательную работу спортивной отрасли на всех уровнях, — написал Дегтярев в Telegram‑канале.
