Дегтярев рассказал о значении логотипа Российско‑китайских летних молодежных игр 2026 года
Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что логотип Росийско‑китайских летних молодежных игр отражает культурную связь народов двух стран.
Российско‑китайские молодежные летние игры пройдут с 24 по 31 мая 2026 года в Калининграде. Основой концепции «Код Балтики» стал образ заката над Балтийским морем — символа встречи Востока и Запада. Солнце объединяет Россию и Китай, а его лучи символизируют культурную и спортивную связь между странами и регионом проведения игр.
— Российско‑китайское спортивное партнерство постоянно укрепляется, поэтому в логотипе X летних игр между спортивными командами наших стран мы отразили культурную связь наших народов, о чем говорил и Президент России В. В. Путин: «В наших странах уделяется серьезное внимание развитию физической культуры и спорта, продвижению ценностей здорового и активного образа жизни, укреплению дружбы и взаимопонимания между представителями молодого поколения». Российско‑китайские молодежные игры, старт которым был дан лидерами России и Китая 20 лет назад, — это символ стабильного партнерства и взаимного уважения, — приводит слова Дегтярева пресс‑служба Правительства России.
В программу турнира вошли соревнования по десяти видам спорта: бадминтону, баскетболу, боксу, волейболу (включая пляжный), настольному теннису, синхронному плаванию, скалолазанию, спортивной борьбе, художественной гимнастике и самбо (показательные выступления).