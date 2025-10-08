Бен Аскрен получил помощь от Джейка Пола и Даны Уайта на трансплантацию легких

Чемпионат.com

Бывший боец UFC Бен Аскрен объявил, что собрал значительную часть средств на двустороннюю трансплантацию легких при поддержке неожиданных доноров. На операцию, проведённую после серьёзной инфекции и пневмонии, потребовалось около двух миллионов долларов.

Джейк Пол и Дана Уайт помогли бойцу UFC с трансплантацией легких
© Чемпионат

«Джейк Пол и Дана Уайт сделали пожертвования. Я благодарен им за щедрость», — приводит слова Аскрена Sportskeeda со ссылкой на интервью Ариэлю Хелвани.

Ранее в этом году Аскрен был срочно госпитализирован из-за тяжёлой стафилококковой инфекции, которая привела к пневмонии и необходимости подключения к аппарату вентиляции лёгких. Страховая компания отказалась покрыть стоимость операции, после чего семья бойца организовала сбор средств.

Чемпионат.com: главные новости
Чемпионат.com: главные новости