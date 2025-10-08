Группа «СерьГа» выступит перед матчем России и Ирана на «Волгоград Арене»
Группа «СерьГа» выступит перед матчем России и Ирана.
Сборные сыграют в BetBoom товарищеском матче 10 октября на в Волгограде. Матч начнется в 20:00 по московскому времени.
«Рок-группа «СерьГа» с вокалистом Сергеем Галаниным откроет футбольный вечер на «Волгоград Арене», – сообщается на сайте РФС.
Ранее стало известно, что гимн России перед игрой исполнит Наталья Подольская. Также до и после игры для болельщиков будет выступать группа «Браво».
Напомним, РФС посвятил осенние матчи сборной Году защитника Отечества – перед матчем команда посетит музей-панораму «Сталинградская битва».
