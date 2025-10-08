Захарова высказалась о состоянии мирового спорта

Мировой спорт должен быть избавлен от политизации и двойных стандартов, необходимы единые правила, по которым надо соревноваться. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Я считаю, что спорт - это та сфера, у которой разные характеристики, показатели. Но есть то, что действительно отличает спорт от других сфер человеческого творчества, деятельности. В спорте есть правила, в спорте не может быть отсутствия правил, не может быть двойных стандартов. Значит это уже не спорт, - сказала Захарова, отвечая на вопрос о призыве спецдокладчика ООН к ФИФА и УЕФА отстранить Израиль от международного футбола. - Спорт без правил, что это значит? Регламенты, положения, параметры. Спорта без правил не бывает. Спорт двойных стандартов превращается в нечто совершенно иное". "Должны быть какие-то правила. Эти правила прописаны, что спорт не должен быть политизирован. Они должны применяться ко всем, - отметила дипломат. - Вот в чем наша позиция. Спорт не должен становиться сферой активного применения двойных стандартов". По ее словам, полный хаос и сумбур, когда по политической указке, а возможно за деньги, исходя из собственных интересов, "вопреки существующим правилам каждый раз как в лотерее люди узнают о том, в какой парадигме они находятся".

"От спорта уже не осталось ничего. С другой стороны, что вы хотите. Еще недавно на Олимпийские игры допускали людей неизвестного пола, - обратила внимание Захарова. - Глубочайший кризис жанра. Удар по мировому спортивному движению и движению олимпизма. Из этого всем надо выходить. Вырабатывать единые правила, стандарты, по которым надо будет всем и жить, и соревноваться".