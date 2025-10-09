Российского баскетболиста не выпустили из парижской тюрьмы

Суд в Париже (Франция) принял решение оставить под стражей российского баскетболиста Даниила Касаткина, не приняв аргументы адвоката спортсмена Фредерика Бело об истечении сроков оформления экстрадиции своего клиента.

«Прокурор в США утверждает, что спортсмен виновен, не предоставляя никаких фактических оснований. В деле есть нарушение принципа презумпции невиновности», – приводит слова Бело ТАСС.

Сообщается также, что следующее заседание по делу Касаткина назначено на 29 октября, на нём будет принято окончательное решение.

Напомним, Даниила подозревают в причастности к деятельности хакерской группы, занимающейся вымогательством. Сам Касаткин обвинения отрицает. Баскетболиста задержали 21 июня 2025 года по запросу США в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, куда он прибыл вместе со своей невестой.