Суд в Париже оставил под стражей российского баскетболиста Даниила Касаткина

Суд в Париже (Франция) принял решение оставить под стражей российского баскетболиста Даниила Касаткина, не приняв аргументы адвоката спортсмена Фредерика Бело об истечении сроков оформления экстрадиции своего клиента.

Российского баскетболиста не выпустили из парижской тюрьмы
«Прокурор в США утверждает, что спортсмен виновен, не предоставляя никаких фактических оснований. В деле есть нарушение принципа презумпции невиновности», – приводит слова Бело ТАСС.

Сообщается также, что следующее заседание по делу Касаткина назначено на 29 октября, на нём будет принято окончательное решение.

Напомним, Даниила подозревают в причастности к деятельности хакерской группы, занимающейся вымогательством. Сам Касаткин обвинения отрицает. Баскетболиста задержали 21 июня 2025 года по запросу США в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, куда он прибыл вместе со своей невестой.

