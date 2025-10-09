У компаний Игнашевича нашли миллионные долги

Компании бывшего футболиста столичного ЦСКА Сергея Игнашевича задолжали Федеральной налоговой службой (ФНС) почти 7 млн рублей. Об этом сообщают «Страсти».

По информации источника, Игнашевич является совладельцем трех компаний: ООО «ФРИДРИХ», ООО «БЕЛИВ» и ООО «ТРАСТ», в каждой из которых владеет долей в 50%. На август 2025 года ООО «ФРИДРИХ» задолжало 3,03 млн рублей, ООО «БЕЛИВ» 233 тысячи рублей, а ООО «ТРАСТ» 3,6 млн рублей налоговой службе.

Игнашевич — один из самых титулованных футболистов в России. Он 6-кратный победитель чемпионата России, 7-кратный обладатель Кубка России, 7-кратный обладатель Суперкубка России, победитель Кубка УЕФА, бронзовый призер Евро-2008, четвертьфиналист домашнего Чемпионата мира 2018.

В качестве тренера работал в молодежной команде ЦСКА, «Торпедо» и «Балтике». По итогам сезона 2022/23 был признан лучшим тренером в Первой лиге и вывел калининградцев в РПЛ.

