Владимир Путин и президент Таджикистана выступили против дискриминации спортсменов

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном выступил против дискриминации спортсменов и подчеркнул важность равноправного и конструктивного диалога между странами, основанного на ценностях олимпийского движения.

«Стороны выступают против дискриминации спортсменов и призывают международное сообщество к равноправному диалогу, всецело отвечающему духу и принципам олимпизма», – сказано в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

С 8 по 9 октября Путин находился с официальным визитом в Таджикистане. По итогам переговоров лидеры стран сделали ряд совместных заявлений.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо.