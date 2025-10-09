В Госдуме оценили предложение объявлять предателями уехавших из России спортсменов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев оценил предложение объявлять предателями уехавших из России спортсменов. Его слова приводит Sport24.

Свищев заявил, что нельзя однобоко трактовать этот вопрос, так как причины смены гражданства у спортсменов бывают разные. Он отметил, что в нынешних условиях ситуация воспринимается болезненно обществом, однако ранее такие случаи не вызывали однозначной негативной реакции, особенно когда спортсмены, наоборот, получали российское гражданство.

Свищев подчеркнул, что важна законность и ответственность каждого, кто меняет гражданство, и что нельзя всех мерить одной мерой. По его мнению, каждый случай требует индивидуального подхода.

Инициатором дискуссии стал публицист Сергей Стиллавин, который в своем Telegram-канале назвал смену спортивного гражданства предательством Родины, особенно в период военных действий.