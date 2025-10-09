СМИ сообщили о деталях суда за элитное жилье семьи футболиста Мамаева

Telegram-канал «Звездач» сообщает, что суд отклонил апелляцию блогера Аланы Мамаевой к бывшему мужу, футболисту Павлу Мамаеву. По данным канала, аппеляцию рассматривал Мосгорсуд.

Как отмечает «Звездач», во время брака Аланы с Павлом Мамаевым у его семьи появились апартаменты площадью 127 квадратных метров и два машиноместа в элитном жилом, оформлены они были на отца футболиста.

По информации Telegram-канала, после смерти отца Мамаева имущество перешло матери футболиста. «Звездач» отмечает, что Алана Мамаева пыталась это оспорить, но суд счел, что «деньги не общие» и отклонил ее апелляцию.

Алана и Павел Мамаевы развелись в 2021 году после восьми лет брака. В их браке родилась дочь. В 2022-м футболист женился во второй раз, у пары есть сын.