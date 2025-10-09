Олимпийская чемпионка рассказала о задачах на посту главы комиссии ОКР

Олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова рассказала «Матч ТВ» о своих целях и задачах на посту главы комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).

В среду министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил о назначении Бобровниковой на должность главы комиссии спортсменов, ее заместителем назначен олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян.

— Большая радость, очень счастлива, что мне оказали такое доверие. В то же время это большая ответственность. Очень хочу приступить к работе быстрее. Хочется быть полезной, потому что наша комиссия — голос спортсменов, мостик между ними и функционерами. Мы представляем всех спортсменов олимпийских видов спорта, заботимся о них, прислушиваемся к их мнению. Почетная и важная должность, как капитан команды буду делать все зависящее от меня, чтобы не подвести ни комиссию, ни наших спортсменов, ни нашу страну. Благодарна, что в меня верят.

— Для всех спортсменов сейчас важна ситуация с допуском до соревнований. Как вы оцените нынешние условия допуска, заметны ли улучшения в этом плане?

— Заметны улучшения очень сильно, слежу за новостями, словами министра спорта Михаила Дегтярева. Ощутимо увеличилось количество наших спортсменов на международных соревнованиях, радует олимпийская сборная, фигуристы, которые уже отобрались на ОИ. Надеюсь, скоро поедем на большие турниры с флагом и гимном, паралимпийцы вот уже едут с флагом на Игры. Мировой спорт без России не настолько богат талантами.

— Как раз Михаил Дегтярев заявил, что цель — в 2028 году поехать в полном составе с флагом и гимном. Правильный лозунг?

— Нужно ставить такие высокие цели, идти к ним. Будем делать все, что зависит от комиссии спортсменов, чтобы это реализовать. Мечтаю видеть наших спортсменов с флагом и гимном. Сама участвовала в Олимпийских играх 2016 года в Рио‑де‑Жанейро с флагом и гимном, а в Токио уже были под нейтральным флагом. Все в мире знают, откуда мы, что это за сборная, потому что наши спортсмены сделали себе имя в мировом спорте, но стоять на пьедестале почета под флагом и слышать гимн своей страны — непередаваемые чувства, совсем другие эмоции. Будем делать все, чтобы поставленная министром цель была реализована, — сказала Бобровникова «Матч ТВ».