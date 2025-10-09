Чемпионка мира по плаванию Бенедетта Пилато вместе с Кьярой Тарантино (обе представляют Италию) отстранены от соревнований на 90 дней после кражи в магазине аэропорта Сингапура.

В августе девушки возвращались домой после отдыха на Бали, последовавшим за выступлением на ЧМ по плаванию в Сингапуре. Перед посадкой на рейс спортсменок остановила полиция. Их задержали на несколько часов: спортсменкам предъявили обвинение в краже на основании данных с камер видеонаблюдения. Пловчих отпустили только после личного вмешательства главы МИД Италии Антонио Таяни.

С учетом фактов, выявленных в ходе расследования, и готовность к сотрудничеству спортсменок, которые признали свою вину, прокуратура распорядилась об отстранении Пилато и Тарантино от общественной и государственной деятельности сроком на 90 дней.

Из-за этого обе не смогут принять участия в ЧЕ по плаванию на короткой воде, который пройдет в Польше со 2 по 7 декабря.