Аршавин попросил суд снизить размер алиментов на детей от Барановской

Представитель бывшей жены экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина рассказал о том, на какую сумму спортсмен попросил уменьшить его алименты к Юлии Барановской. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал представитель Барановской Николай Фетисов, Аршавин хочет снизить размер алиментов до 1/6 части своих доходов. В качестве причины указывается необходимость выплачивать алименты еще одному ребенку от другого брака.

При этом Фетисов считает, что этот иск противоречит обещаниям Аршавина.

«В 2014 году Барановская отказалась взыскивать с него алименты за прошедшие 10 месяцев, на тот момент это было полтора миллиона евро, сделала жест доброй воли, пошла на уступки. Они договорились что не будет взыскивать, но алименты останутся в определенном объеме, Аршавин, можно сказать, спустя годы слово не сдержал, вышел с иском», — заявил он.

Ранее Аршавин попросил суд уменьшить его алименты Барановской.