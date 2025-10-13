Французского велосипедиста обвинили в незаконном пересечении границы РФ

Французскому велосипедисту Софиану Сехили вручили обвинительный акт по делу о незаконном пересечении государственной границы РФ.

© Соцсети

Об этом сообщила его адвокат Алла Кушнир. Дело передается в суд.

В сентябре француз был задержан в Приморье. Сообщалось, что он хотел побить мировой рекорд, проехав всю Евразию на велосипеде. Сехили отправился в путь из Лиссабона и планировал финиш во Владивостоке.

Уссурийский районный суд арестовал велосипедиста – защита обжаловала это решение, но безуспешно. На данный момент содержание Сехили под стражей продлено до 3 ноября.

В изоляторе Уссурийска француза посетил председатель краевой общественной наблюдательной комиссии Владимир Найдин. По его словам, Сехили беспокоит отсутствие регулярного душа и непривычная еда, но остальные условия его устраивают. Также у Сехили побывала почетный консул Франции.