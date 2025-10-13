Тарасова высказалась об идее олимпийского перемирия

Тарасова поддерживает идею олимпийского перемирия: «Я выступала за нее, чтобы на время Игр хотя бы приостановить все конфликты в мире»
Татьяна Тарасова поддержала идею об олимпийском перемирии на время Игр-2026.
Ранее вице-премьер Италии Антонио Таяни предложил объявить перемирие во всех вооруженных конфликтах на время зимней Олимпиады, которая пройдет в его стране в феврале 2026-го.
«Олимпийское перемирие было всегда! Я поддерживаю эту инициативу, выступала за нее, чтобы на время Олимпиады хотя бы приостановить все конфликты в мире, чтобы все выступали», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова.
