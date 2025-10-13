Тарасова высказалась об идее олимпийского перемирия

Татьяна Тарасова поддержала идею об олимпийском перемирии на время Игр-2026.

© Sports.ru

Ранее вице-премьер Италии Антонио Таяни предложил объявить перемирие во всех вооруженных конфликтах на время зимней Олимпиады, которая пройдет в его стране в феврале 2026-го.