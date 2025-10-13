Знаменитый футболист позавидовал порнозвезде Бонни Блю из-за секса с тысячей мужчин
Порнозвезда Бонни Блю, прославившаяся секс-марафоном с тысячей мужчин за 12 часов, утверждает, что однажды ей позавидовал знаменитый футболист. Она упомянула об этом в подкасте Craft Culture.
Спортсмен, играющий за футбольный клуб «Ливерпуль», написал Бонни Блю личное сообщение. Он посмотрел видео, в котором она занималась сексом с 22 мужчинами, и признался, что завидует ей.
Выдавать его имя Бонни Блю наотрез отказалась. По словам порнозвезды, ей жалко этого футболиста.
Ранее сообщалось, что до начала съемок в порно Бонни Блю занималась сексом лишь с пятью мужчинами, считая мужа.
«У меня самой даже случайных связей никогда не было», — призналась она.
