Знаменитый футболист позавидовал порнозвезде Бонни Блю из-за секса с тысячей мужчин

Порнозвезда Бонни Блю, прославившаяся секс-марафоном с тысячей мужчин за 12 часов, утверждает, что однажды ей позавидовал знаменитый футболист. Она упомянула об этом в подкасте Craft Culture.

Спортсмен, играющий за футбольный клуб «Ливерпуль», написал Бонни Блю личное сообщение. Он посмотрел видео, в котором она занималась сексом с 22 мужчинами, и признался, что завидует ей.

Выдавать его имя Бонни Блю наотрез отказалась. По словам порнозвезды, ей жалко этого футболиста.

Ранее сообщалось, что до начала съемок в порно Бонни Блю занималась сексом лишь с пятью мужчинами, считая мужа.