Президент Сербии раскритиковал спортивных фанатов страны

Президент Сербии раскритиковал спортивных болельщиков страны.

В субботу Сербия дома уступила Албании (0:1) в квалификации ЧМ-2026 и после 5 матчей занимает 3-е место в группе. Тренер сербов Драган Стойкович подал в отставку с поста главного тренера.