Россиянка исполнила гимн поверх «композиции для нейтральных спортсменов»

Правилова спела на ЧМ гимн РФ поверх "композиции для нейтральных спортсменов"

Россиянка Дарья Правилова исполнила гимн России прямо поверх «композиции для нейтральных спортсменов» после победы на чемпионате мира по гревел-велоспорту в Нидерландах, сообщает Sport Baza.

Также в своих соцсетях Правилова иронично отреагировала на поступок спортсменки из Литвы, которая отказалась от совместного фото на пьедестале почета.

«Литва не встала вместе для фото. Дизлайк», — написала Правилова.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.