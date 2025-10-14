Мать пропавшего пловца потребовала объяснений из-за прекращения поисков

Мать пропавшего в Босфоре пловца Николая Свечникова Галина заявила, что прилетела в Турцию к временному поверенному в делах РФ в Турции Алексею Иванову, чтобы выяснить, почему были прекращены поиски ее сына. Слова женщины приводит РИА Новости.

© Соцсети

«Мы с супругой сына планируем по прилете посетить нашего адвоката, прокурора и обратиться к дипломату Иванову за разъяснением его заявления о том, что поиски планируют прекратить», — заявила она.

24 августа российский пловец, тренер и мастер спорта Николай Свечников исчез во время массового заплыва на Босфоре. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь несколько часов спустя. В полиции отказались сразу организовать поиски, заявив, что необходимо подождать определенное время. Впоследствии выяснилось, что на старте не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников был поверхностным.

В ходе поисков возникали различные версии случившегося. Так, сообщалось, что россиянин мог самостоятельно выбраться на берег и скрыться. Кроме того, появлялась информация о том, что сигнал с браслета пловца шел со дна Босфора — это опровергла его мать Галина, пояснив, что чип в браслете лишь фиксирует моменты старта и финиша.

Ранее российский дипломат рассказал, чем закончились поиски пропавшего в Босфоре пловца Свечникова.