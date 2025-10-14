Чем известен Александр Дитятин: награды и достижения

Сегодня в возрасте 68 лет ушел из жизни олимпийский чемпион, легенда спортивной гимнастики Александр Дитятин. Что известно о жизни спортсмена, чье имя включено в Международный гимнастический зал славы, в материале «Рамблера».

Детство и начало карьеры

Александр Дитятин родился 7 августа 1957 года в Ленинграде. В 1966 году он начал свой спортивный путь под руководством тренера Анатолия Ярмовского в ленинградской спортшколе «Динамо». Именно этот тренер оставался наставником спортсмена на протяжении всей его карьеры.

«По науке, у меня не должно было получиться. Но я просто очень хотел», – позже говорил сам Дитятин.

В 15 лет он уже выигрывал юношеское первенство СССР, а в 17 вошел в состав национальной сборной, пишет «Советский спорт».

В 1975 году в Швейцарии Дитятин выиграл золото взрослого чемпионата Европы по спортивной гимнастике в командных соревнованиях, серебро в упражнениях на брусьях, а также бронзу в личном многоборье и упражнениях на кольцах. Однако травма локтя едва не перечеркнула карьеру гимнаста, восстановление было долгим и мучительным.

Но в 1979 году на первенстве Европы в Эссене Дитятин завоевал четыре медали: три золота и одно серебро. А на XXI летних Олимпийских играх в Канаде стал двукратным серебряным призером: в командных соревнованиях и упражнениях на кольцах, отмечает ТАСС.

Триумф на Олимпийских играх в Москве

Настоящим триумфом и вершиной спортивной карьеры для Александра Дитятина стали Олимпийские игры 1980 года в Москве. Гимнасту впервые в истории удалось выиграть медали во всех восьми видах программы.

В ходе Игр он завоевал золото в командных соревнованиях, личном многоборье и упражнениях на кольцах; серебро - в упражнениях на коне, брусьях и перекладине, а также в опорном прыжке; бронзу - в вольных упражнениях.

Это уникальная коллекция, которой больше никто в гимнастике не владел и не владеет до сих пор. Достижение Александра Дитятина было включено в Книгу рекордов Гиннеса. Также он стал первым гимнастом, которому за исполнение опорного прыжка была присуждена максимальная оценка — 10 баллов.

Жизнь вне большого спорта

Карьеру Александра Дитятина в большом спорте постепенно разрушила травма голеностопа. После триумфа на Олимпиаде он продолжал выступать и выигрывать, но постепенно стало ясно, что ему придется уйти.

«Я понимал, что новое поколение идет вперед, и не был уверен, стоит ли бороться через боль», – признавался спортсмен.

В 1981 году он получил диплом Государственного института физической культуры им. П. Ф. Лесгафта. В 1983 году завершил спортивную карьеру и перешел на тренерскую работу. Сначала Александр Дитятин тренировал групп ведущих гимнастов Ленинграда, а с 1990-1995 гг. - гимнастические команды советских и российских пограничников.

Работал в руководстве пункта пограничного контроля международного аэропорта «Пулково-2», получил звание подполковника Федеральной пограничной службы РФ.

В 2005 году в Российском государственном педагогическом университете им. А. И. Герцена защитил диссертацию на тему «Физическая подготовка юношей-призывников с девиантным поведением в процессе начального военного образования». Был заведующим кафедрой гимнастики и фитнес-технологий.

Звания и награды

Александр Дитятин был заслуженным мастером спорта СССР, заслуженным работником физической культуры России. Удостоен ордена Ленина и ордена Дружбы. В 2004 году включен в Международный зал славы гимнастики, расположенный в Оклахома-Сити.