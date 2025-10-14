В Федерации гимнастики России прокомментировали смерть Дитятина

Смерть трехкратного олимпийского чемпиона Александра Дитятина является невосполнимой потерей для всей гимнастической семьи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федерации гимнастики России.

Дитятин скончался на 69-м году жизни.

"Это невосполнимая потеря для всей гимнастической семьи. Светлая память об Александре Николаевиче Дитятине навсегда останется в сердцах коллег, учеников и всех, кто восхищался его мастерством, - говорится в сообщении. Федерация гимнастики России выражает глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто знал и любил Александра Николаевича".

Дитятин трижды выигрывал Олимпийские игры, семь раз становился чемпионом мира, четырежды побеждал на чемпионатах Европы. На Олимпийских играх 1980 года в Москве Дитятин завоевал медали во всех дисциплинах, выиграв три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую награду. Он остается единственным гимнастом в истории, выигравшим восемь медалей на одних Играх.