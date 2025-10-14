Международная федерация гимнастики почтит память Дитятина

Международная федерация гимнастики (FIG) почтит память трехкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Александра Дитятина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FIG.

Дитятин скончался на 69-м году жизни.

"Приносим соболезнования близким. Почтит ли FIG память Дитятина? Мы этим займемся", - сообщили в FIG.

Дитятин также семь раз становился чемпионом мира, четырежды побеждал на чемпионатах Европы. На Олимпийских играх 1980 года в Москве Дитятин завоевал медали во всех дисциплинах, выиграв три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую награду. Он остается единственным гимнастом в истории, выигравшим восемь медалей на одних Играх.