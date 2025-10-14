Известный российский фигурист заинтересовал судебных приставов

С компании известного фигуриста, президента Федерации фигурного катания на коньках России Антона Сихарулидзе хотят взыскать 125 миллионов рублей. Об этом сообщает портал «Страсти».

© Lenta.ru

Известно, что олимпийский чемпион владеет 60 процентами ООО «ГАЗЭНЕРГОСЕРВИС», которое занимается реализацией проектов для нужд нефтегазового и энергетического комплексов. Уточняется, что в отношении фирмы регулярно поступают иски от подрядчиков.

Всего на данный момент активны три дела, по которым суммарно требуют взыскать вышеуказанную сумму.

