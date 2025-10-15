Экс-замдиректора "Енисея" получил срок за коммерческий подкуп

Бывший заместитель директора футбольного клуба «Енисей» получил 3,5 года условного лишения свободы и штраф в размере 1,6 миллиона рублей за коммерческий подкуп, сообщает пресс‑служба прокуратуры Красноярского края.

В октябре 2024 года Главное следственное управление следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия заявило о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя директора по маркетингу и менеджера по развитию «Енисея».