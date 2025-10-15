Экс-замдиректора "Енисея" получил срок за коммерческий подкуп

Бывший замдиректора по маркетингу «Енисея» приговорен к условному сроку за коммерческий подкуп
Бывший заместитель директора футбольного клуба «Енисей» получил 3,5 года условного лишения свободы и штраф в размере 1,6 миллиона рублей за коммерческий подкуп, сообщает пресс‑служба прокуратуры Красноярского края.
В октябре 2024 года Главное следственное управление следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия заявило о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя директора по маркетингу и менеджера по развитию «Енисея».
— В январе 2024 г. КГАПОУ «Красноярский колледж олимпийского резерва» предоставило АНО ФК «Енисей» в безвозмездное пользование спортивный объект — «Стадион им. Ленинского комсомола». В августе 2024 г. замдиректора по маркетингу предложил менеджеру по снабжению использовать стадион не только по назначению, но и для торговли предпринимателями продуктами питания во время спортивных мероприятий и размещения рекламных материалов, но не бесплатно, а за некоторое вознаграждение. Они распределили роли, и менеджер должен был подыскивать заинтересованные организации, договариваться об условиях соглашения и передавать деньги заместителю директора спортклуба. В августе 2024 г. был заключен договор на размещение рекламы и торговлю продуктами питания во время спортивных мероприятий на Центральном стадионе стоимостью 150 тыс. рублей. Однако на самом деле исполнитель размещать рекламу не собирался, а сделка была лишь попыткой создать иллюзию законности действиям подельников. Заподозрив обман, коммерсант обратился в правоохранительные органы. После этого под контролем правоохранителей предприниматель передал 550 тыс. руб. подсудимому, который половину перевел на банковский счет организатора преступления, а остальное оставил себе. Суд приговорил его за коммерческий подкуп к 3,5 годам условного лишения свободы с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 1,6 млн рублей, с лишением права занимать руководящие должности в органах госвласти и местного самоуправления на срок 3 года. Также суд конфисковал в доход государства эквивалент коммерческого подкупа в размере 550 тыс. рублей, — говорится в заявлении прокуратуры.
