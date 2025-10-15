Путин выразил соболезнования в связи со смертью чемпиона Дитятина

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким гимнаста Александра Дитятина, умершего во вторник в возрасте 68 лет.

"Ушел из жизни трехкратный олимпийский чемпион, легендарный представитель отечественной школы спортивной гимнастики, - говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля. - Александр Дитятин был целеустремленным, волевым, требовательным к себе человеком, и такая полная самоотдача стала залогом его выдающихся достижений и ярких побед. Эти же качества он воспитывал у своих многочисленных учеников".

Путин подчеркнул, что память о спортсмене навсегда сохранится в сердцах множества людей.

На Олимпийских играх 1980 года в Москве Дитятин завоевал медали во всех дисциплинах, выиграв три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую награду. Он остается единственным гимнастом в истории, выигравшим восемь медалей на одних Играх. С 2002 года Дитятин заведовал кафедрой гимнастики в РГПУ им. Герцена.