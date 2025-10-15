Олимпийская чемпионка подарила щенка учебно-кинологическому центру

Победительница проходивших в 2021 году в столице Японии Олимпийских игр легкоатлетка Мария Ласицкене купила щенка шоколадного лабрадора, назвав его Токио, и подарила учебно-кинологическому центру "Собаки-помощники", который обучает собак-поводырей. Об этом Ласицкене рассказала ТАСС.

"Я осуществила свою мечту. Приняла участие в акции, благодаря чему был приобретен щенок лабрадора для учебно-кинологического центра "Собаки-помощники". Назвала его Токио в честь своей победы на Олимпиаде в Японии, - рассказала Ласицкене. - Теперь маленький Токио будет учиться, чтобы стать умной собакой-поводырем для кого-то из незрячих людей".

На Олимпиаде в Токио Ласицкене завоевала золотую медаль в прыжках в высоту с результатом 2,04 метра. Сезон-2025 спортсменка решила пропустить.