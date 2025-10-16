Кокорин рассказал о драке со знаменитым рэпером

Футболист Александр Кокорин рассказал, как они с Павлом Мамаевым в 2013 году в Майами подрались с рэпером Лил Уэйном, передает «Спорт-Экспресс».

«Мы попали на темнокожую вечеринку, и Лил Уэйну не понравилось, как белые гуляют. Он пытался нас заткнуть и выгнать. Но мы дали ему отпор. Паша «наварил». И через секунду его скрутила и выкинула личная охрана с охраной клуба», — сказал Кокорин.

В 2018 году Кокорин вместе со своим братом, Павлом Мамаевым и Александром Протасовицким устроили драку в ресторане «Кофемания», что привело к тюремным срокам. В сентябре 2019 года суд решил удовлетворить просьбу Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении, после этого футболисты вышли на свободу.

Сейчас Кокорин является футболистом кипрского клуба «Арис».