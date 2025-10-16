Раскрыты возможные последствия решения CAS по настольному теннису

Спортивный арбитражный суд (CAS) учитывает практику своих дел, поэтому признание недопуска российских игроков в настольный теннис дискриминационным даст импульс восстановлению всего российского спорта. Об этом ТАСС рассказал спортивный юрист Сергей Алексеев.

В четверг юридическая компания Sila Lawyers сообщила, что CAS признал дискриминационным решение Европейского союза настольного тенниса не приглашать российских спортсменов и официальных лиц на свои соревнования.