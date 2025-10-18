Американский хоккеист назвал невозможную в США вещь в России

Американский защитник челябинского «Трактора» Логан Дэй назвал вещь в России, которая невозможна в США. Его слова приводит Metaratings.

«Поражает тот факт, что дети в этой стране могут гулять без присмотра родителей и чувствовать себя в безопасности», — заявил хоккеист.

Он подчеркнул, что в США это невозможно, поэтому Дэй выразил надежду провести в России еще несколько лет.

Хоккеист переехал в Россию в 2024 году. Вместе с «Трактором» стал серебряным призером КХЛ в сезоне-2024/2025.

