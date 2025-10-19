Российская гимнастка-чемпионка рассказала о взаимоотношениях с украинцами в США

Чемпионка России по спортивной гимнастке в командном многоборье Анастасия Куреева рассказала о взаимоотношениях с украинцами в США. Ее слова приводит Sport24.

© Соцсети

«Есть ребята, которые с тобой адекватно общаются. Также есть те, кто не любят тебя, не хотят с тобой общаться. Тут как повезет», — заявила спортсменка. Она подчеркнула, что подружилась с одной украинкой.

Куреева завершила карьеру в 2022 году в 17 лет и через год уехала работать в цирк в Германию, а спустя некоторое время — в США. В настоящее время россиянка проживает в Бразилии.

