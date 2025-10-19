Фетисов назвал себя много сделавшим полезного для страны политиком

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил свои успехи в политике. Об этом сообщает Sport24.

По мнению Фетисова, он сделал много полезного для страны.

«Я узнаваемый, популярный и уважаемый среди коллег человек. Для меня самое главное — отношение людей, потому что я не сижу и просто занимаю место, а работаю», — заявил Фетисов.

Ранее он назвал глупостью критику присутствия спортсменов в Госдуме. «Для нашей страны спорт является государственной политикой», — подчеркнул депутат.

Фетисов является депутатом Госдумы с 2016 года. С 2021 года он — первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.