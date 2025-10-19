Роднина ответила на критику ее слов о пенсиях в России

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина ответила на критику в свой адрес после заявления о пенсионной системе в России. Она подчеркнула, что не ожидала подобной общественной реакции и осталась верна своей позиции. Об этом сообщает спортивное издание.

«Я не поняла такую реакцию. Просто надо же подогревать. Видно, в конце лета всем было нечем заняться — новостей никаких нет. Я никак на это не реагировала. Знаете, сколько всего про меня говорят с 1969 года, когда я только первый раз на пьедестал встала. Одно только знаю, что сила в правде. Я там что, какую-то неправду сказала? Видно, слово пенсия вызывает у всех такую реакцию», — заявила Роднина в разговоре с журналистом Sport24.

Депутат Ирина Роднина: Раньше думай о пенсии, а потом о себе

Причиной критики стали слова депутата, произнесенные в августе. Тогда Роднина назвала пенсию «пособием по старости» и отметила, что в других странах государственные выплаты по старости отсутствуют. По ее мнению, молодому поколению россиян стоит заранее задумываться о своем финансовом будущем, а государство и население должны нести ответственность за уровень пенсионного обеспечения совместно. Роднина также подчеркнула, что нельзя полностью рассчитывать на помощь государства, а необходимо развивать самостоятельность.