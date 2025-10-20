Дегтярев примет участие в сессии Международной Конвенции о борьбе с допингом в Париже
Дегтярев примет участие в сессии Конвенции о борьбе с допингом в Париже.
«Париж, Франция. Сегодня здесь, в штаб-квартире ЮНЕСКО, стартует 10 сессия Конференции сторон Международной Конвенции о борьбе с допингом в спорте. Возглавляю делегацию Минспорта и Олимпийского комитета России на этом большом международном мероприятии. Также в ближайшие дни запланированы несколько открытых и закрытых встреч со своими коллегами из разных стран. Буду держать вас в курсе. Следите за публикациями с берегов Сены», – написал министр спорта России Михаил Дегтярев.
