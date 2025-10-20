Водитель погиб в результате нападения баскетбольных фанатов

Итальянский водитель Раффаэле Марианелла не выжил после нападения на его автобус фанатов баскетбольного клуба «Риети», передает Sky.

© Соцсети

Марианелла ехал в автобусе вместе со своим коллегой, когда они возвращались с выездного матча «Пистойи» против «Риети». Также в автобусе находились 45 фанатов «Пистойи».

Один из камней пробил лобовое стекло автобуса и попал в голову Марианеллы. Спасатели попытались реанимировать его, но к моменту их прибытия он уже был в критическом состоянии. Водителя спасти не удалось.

Во время матча болельщики команд попытались вступить в контакт, но их немедленно разняли сотрудники правоохранительных органов.

Руководство компании, в которой работал Марианелла, как и баскетбольный клуб «Пистойя», выразили свои соболезнования в связи с инцидентом.