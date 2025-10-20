Апелляционный трибунал IBSF назвал отстранение российских бобслеистов незаконным

Олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выступил с предложением подать судебные иски против международных спортивных федераций после решения Апелляционного трибунала IBSF о незаконности отстранения российских спортсменов. Передает издание "ВсеПроСпорт". "Если международная федерация не оспорит допуск наших бобслеистов и скелетонистов, у нас появляется хорошая возможность подать иски об упущенной выгоде. Это и титулы, и упущенные призовые", - заявил Васильев. Он также отметил, что теперь, согласно прецедентному праву, суды в отношении других видов спорта будут более лояльны к российским спортсменам. 20 октября апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным решение конгресса организации об отстранении россиян от турниров. После этого министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что бобслеисты должны получить шанс выступить на Олимпиаде-2026 в Италии. В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.