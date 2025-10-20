Тарасова оценила решение трибунала IBSF

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рада тому, что апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным решение конгресса организации о запрете на участие российских спортсменов в соревнованиях. Об этом она рассказала ТАСС.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что международная федерация теперь обязана допустить российских бобслеистов и скелетонистов ко всем международным стартам.

"Молодец, занимается наш министр, занимаются люди, которые должны этим заниматься. Я очень и очень рада, - отметила Тарасова. - Я бы еще больше была рада, если бы всех допустили или хотя бы наших фигуристов в парах и танцах. В парном мы можем выигрывать, на пьедестал-то точно попали бы. Мы должны были выступать большой командой, но вот отстранили непонятно почему. Всю жизнь спортсмены идут к Олимпиаде, но из-за людей, принимающих такие решение, они не попадают на нее. Это полное беззаконие".

12 сентября в Милане прошел конгресс IBSF, на котором организация не одобрила возвращение российских спортсменов на турниры под своей эгидой в сезоне-2025/26.