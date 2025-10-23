Товары со зловонным цветком раскупают на ЧМ по гимнастике

Товары с изображением цветка по имени Моди, талисмана чемпионата мира по спортивной гимнастике в Индонезии, пользуются наибольшим спросом на арене, где проходит турнир. Об этом ТАСС рассказала одна из продавцов, работающих в официальном магазине ЧМ-2025.

"На арене организованы две торговые точки по продаже официальной продукции чемпионата мира, - рассказала собеседница ТАСС. - В первые три дня, когда шла квалификация соревнований, продажи были не очень большими, но с началом финалов количество покупателей увеличилось. Главным спросом пользуются те товары, на которых изображен Моди. Люди активно покупают футболки с его изображением, плюшевые и металлические брелки, а также термосы и кофейные кружки".

"Что касается покупателей, то у почти половины из них висят на шее аккредитации. Некоторые спортсмены и тренеры покупают не по одному наименованию товаров. Они довольны своими покупками и спрашивают, будут ли у нас другие товары", - добавила продавщица.

Оранжевые и белые футболки с изображением Моди стоят 337,5 тыс. индонезийских рупий (1 660 рублей), термос для горячих напитков - около 1 470 руб., термокружка - 920 руб., небольшой плюшевый маскот Моди - 1 955 руб., шопперы с изображением талисманов - 1 463 руб.

Почему Раффлезия стала Моди

Как ранее сообщал ТАСС, Раффлезия Арнольда, один из самых крупных цветков в мире, растущих в лесах Индонезии, стала талисманом чемпионата мира по спортивной гимнастике, который 19 октября стартовал в Джакарте.

По словам организаторов соревнований, он символизирует уникальное природное наследие Индонезии. "Его величественная форма символизирует гармонию между силой и красотой - те же ценности, что воплощены в спортивной гимнастике, которая сочетает в себе мощь, гибкость и эстетичность движений", - говорится в заявлении.

Раффлезия, имеющая кроваво-красную окраску, может достигать массы в 10 кг, цветок может вырасти диаметром до 1 м. Раффлезия Арнольда - это вид растений-паразитов из рода Раффлезия, семейства Раффлезиевые, цветет одиночными цветами. Свое второе название, мертвый лотос или трупная лилия, Раффлезия Арнольда получила за свой зловонный запах. У раффлезии нет ни зеленых листьев, ни стебля, ни корней.

Созревание огромного бутона может длиться до полутора лет, а цветет раффлезия всего лишь несколько дней. Особый запах, напоминающий гнилое мясо, привлекает лесных мух, разносчиков пыльцы, с помощью которых происходит оплодотворение.