Свищев оценил слова украинки об российских борцах

Высказывания чемпионки мира по борьбе украинки Аллы Белинской в адрес российских спортсменов являются типичными. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее Белинская заявила порталу Oboz, что ей неприятно соревноваться с российскими борцами.