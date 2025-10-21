Глава Федерации дзюдо России высказался о смерти Калеткина

Успехи российских спортсменов громко звучали на международной арене, когда Геннадий Калеткин возглавлял Федерацию дзюдо России. Такое мнение ТАСС высказал нынешний глава организации Сергей Соловейчик.

Калеткин умер на 84-м году жизни.

"С именем Геннадия Ивановича Калеткина связана целая веха в развитии отечественного дзюдо. Несмотря на непростые времена, в которые ему довелось возглавлять Федерацию дзюдо России, наш вид спорта успешно развивался, был богат на яркие имена, наши успехи громко звучали на международной арене, - сказал Соловейчик. - Калеткин отличался твердым характером, военной выправкой, блестящими организаторскими способностями, и при этом он всегда оставался доброжелательным человеком с открытым взглядом на жизнь и искренним интересом к людям. Его кончина - по-настоящему большая потеря для нашего вида спорта. Искренние соболезнования родным и близким. Светлая память".

Калеткин был президентом Федерации дзюдо России с 1994 по 1999 год. Ранее он являлся главным тренером сборной СССР. Калеткин также был вице-президентом Европейского союза дзюдо и членом Международной федерации дзюдо.