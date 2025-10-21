Журова резко ответила заявившей о неприязни к борцам из России украинке

Украинская спортсменка Алла Белинская, которая заявила, что ей неприятно участвовать в одних соревнованиях вместе с россиянами, может вовсе уйти из спорта. Об этом во вторник, 21 октября, заявила депутат Государственной думы Светлана Журова.

© Пресс-служба Госдумы

— Если не нравится и не хотите, можете тогда спортом не заниматься. Россияне все равно будут. Вы же их не исключите на всю жизнь. Сейчас, видимо, украинские спортсмены не могут себя по-другому вести, потому что, если так не сказать, по возвращении домой будет не очень приятно. Мы же знаем, как все там реагируют на то, что спортсмены не выскажут что-нибудь по этому поводу, — передает слова народной избранницы РИА Новости.

По словам самой Белинской, она отказалась от возможности обмена рукопожатиями с соперниками из России.

Иногда украинские спортсмены демонстративно показывают свое негативное отношение к российским коллегам. Представители команды Natus Vincere с Украины не пожали руки игрокам из России из коллектива Virtus.pro после четвертьфинального матча на крупном турнире по Counter-Strike 2 в Рио-де-Жанейро. Позже глава Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит оценил этот инцидент.

Четвертая ракетка Украины Даяна Ястремская проиграла россиянке Екатерине Александровой в финале крупного турнира в австрийском Линце и отказалась от рукопожатия и совместной фотографии. Александрова одержала победу над Ястремской со счетом 6:2, 3:6, 7:5.