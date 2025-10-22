Мария Захарова пошутила про реку с крокодилами, одобренную для проведения ОИ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что не удивлена решением признать реку Фицрой в Австралии пригодной для соревнований по гребле на Олимпийских и Паралимпийских играх в 2032 году.

Река, расположенная примерно в 600 км к северу от Брисбена, известна своими крокодилами и сильными приливами. Предложение водной артерии в качестве места проведения Олимпийских игр вызвало неоднозначную реакцию.

— Во‑первых, после парижской Сены рептилиями спортсменов не запугать. А во‑вторых, ждем зоозащитников. Мы по Сочи помним, как они трепетно следили за флорой и фауной олимпийского региона. Судьба крокодилов не должна оставить их равнодушным, — написала Захарова в Telegram‑канале.

Летние Олимпийские игры 2032 года пройдут с 23 июля по 8 августа в Брисбене и штате Квинсленд.