Губерниев и Бузова записали совместный трек к десятилетию «Матч ТВ»

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев и популярная российская певица и телеведущая Ольга Бузова записали совместный музыкальный трек к десятилетию «Матч ТВ».

Саундтрек к десятилетию канала создан известными музыкальными продюсерами Зурабом Матуа и Павлом Гавриленковым. Песня сочетает рок-мотивы в исполнении Дмитрия Губерниева и мелодичное поп-звучание, близкое Ольге Бузовой.

Дуэт исполнен в жанре поп-гимна с мощным припевом «Мы все на Матч ТВ!» и закольцовывает историю взаимоотношений двух ярких героев десятилетия, начавшуюся в студии «Матч ТВ» летом 2021-го года во время чемпионата Европы по футболу. Это музыкальный манифест канала, который десять лет рассказывает истории российских спортсменов и объединяет страну у экранов.

Клип на песню снят в студии звукозаписи и дополнен знаковыми победными кадрами из трансляций «Матч ТВ», которые зритель видел в эфире канала за 10 лет его существования.

Премьера трека состоится накануне 10-летнего юбилея «Матч ТВ» 31 октября на музыкальных стриминговых платформах, а премьеру клипа смотрите в эфире «Все на Матч!» 1 ноября.

Дмитрий Губерниев, ведущий и комментатор «Матч ТВ»:

— Было понятно, что рано или поздно вся наша замечательная история страстей и примирений выльется в мощнейшую песенную коллаборацию. Я в восторге от работы с Ольгой, она большой молодец и профессионал. Можно многому поучиться у нее, ее отношению к делу, ее трепету, темпераменту. Мы встретились, как добрые друзья. Как в песне Пахмутовой «Нам не жить друг без друга». Очень здорово, что нас с Бузовой объединил спорт и «Матч ТВ»! Я Оле благодарен, она рекламировала мою биатлонную программу, и сейчас с огромным удовольствием и неподдельным интересом, снялась вместе со мной в клипе и спела эту песню, которая безусловно будет звучать на всех стадионах страны. Песня прекрасная, ее создатель Зураб Матуа огромный молодец и талантище, как и вся группа, которая помогала нам записывать песню и снимать клип.

Ольга Бузова, певица и телеведущая:

— Я, прежде всего, хочу поздравить «Матч ТВ» с 10-летием! Слежу за футболом, хоккеем, и другими видами спорта, болею за нашу страну! Песня, которую мы записали, посвящена не только каналу, но и нашим спортсменам и тем, кто за них переживает — болельщикам! Уверена, что она должна стать гимном спорта в нашей стране и ее будут петь на всех стадионах России. Это дуэтная песня и со мной ее поет Дима Губерниев, поэтому такая коллаборация обречена на успех! С днем рождения, «Матч ТВ»!

О канале «МАТЧ ТВ»

«Матч ТВ» — российский федеральный общедоступный канал о спорте и здоровом образе жизни, входящий в «Газпром-Медиа Холдинг». В эфире — трансляции главных спортивных событий, новости, аналитические и развлекательные программы, реалити- и ток-шоу, документальные циклы, шоу о здоровом образе жизни, художественные фильмы и сериалы о спорте.