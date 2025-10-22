МОК рекомендовал лишить Индонезию права на проведение международных турниров

МОК рекомендовал международным федерациям не проводить турниры в Индонезии после невыдачи виз израильским гимнастам
МОК рекомендовал спортивным федерациям не проводить соревнования в Индонезии.
Рекомендация связана с недопуском израильских гимнастов к чемпионату мира в Джакарте.
Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит с 19 по 25 октября. Сборная Израиля не смогла принять в нем участие, так как правительство Индонезии отказалось выдавать спортсменам визы из-за конфликта в Газе.
Сообщается, что Международный олимпийский комитет (МОК) прервал переговоры с НОК Индонезии о возможном проведении на территории страны Олимпийских игр 2036 года и других мероприятий под эгидой организации.
