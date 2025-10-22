МОК может лишить Индонезию Олимпиады из-за Израиля

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал не проводить международные соревнования в Индонезии и прекратил переговоры о будущих Олимпийских играх в стране. Об этом указано в пресс-релизе организации.

"[Прекратить любые формы диалога] до тех пор, пока правительство Индонезии не предоставит МОК достаточные гарантии того, что оно обеспечит въезд в страну всем участникам, независимо от гражданства", — указано в сообщении.

Подобные заявления МОК связаны с тем, что Индонезия не пустила в свою страну на чемпионат мира гимнастов из Израиля. Изначально израильская команда входила в число сборных, зарегистрированных для выступления на чемпионате мира по спортивной гимнастике в 2025 году. В июле 2025 года IGF заявила, что индонезийская сторона предоставила заверения о допуске спортсменов из Израиля в Индонезию.

Однако правительство Индонезии приняло решение отказать в выдаче виз израильской делегации, которая из-за этого не сможет прибыть на мировое первенство. После этого израильская сторона подала две апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS), которые были отклонены.

Ранее Дмитрий Губерниев поддержал решение МОК.