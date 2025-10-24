Французский велосипедист признан виновным в незаконном пересечении границы РФ.

В четверг Пограничный районный суд в Приморском крае признал француза Софиана Сехили виновным по ч.1 ст. 322 УК РФ. Его приговорили к штрафу в размере 50 тысяч рублей, но освободили от уплаты – с учетом времени содержания под арестом с 4 сентября по 20 октября.

В сентябре Сехили был задержан в Приморье. Сообщалось, что он хотел побить мировой рекорд, проехав всю Евразию на велосипеде, и отправился в путь из Лиссабона. Согласно плану, он собирался преодолеть более 16 тысяч километров за два месяца и проехать через 17 стран, включая Турцию, Иран, Казахстан, Монголию и Китай (с финишем во Владивостоке).

Адвокат велосипедиста Алла Кушнир сообщила, что он уже покинул Россию. Поскольку из Владивостока нет прямых рейсов во Францию, Сехили вылетел в Таиланд, где проведет один день.