Глава ФТАР вошел в состав президентского Совета по спорту

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Винокуров вошел в состав Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Также в состав включены председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова и председатель правления ассоциации некоммерческих организаций содействия развитию и популяризации физкультуры и спорта "Дрозд" Андрей Гурьев.

Ближайшее заседание Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта состоится в рамках международного спортивного форума "Россия - спортивная держава", который пройдет в Самаре с 5 по 7 ноября.