Российские спортсмены не выступят на Паралимпиаде в Италии

Российские атлеты не примут участия в зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии ни в одном виде спорта, сообщает пресс‑служба Международного паралимпийского комитета (IPC).

© РИА Новости

Международные федерации, виды спорта которых включены в программу Паралимпиады, представили обновленную информацию об участии спортсменов из России и Белоруссии в Играх‑2026.

— Позиция FIS, IBU и World Curling в настоящее время означают, что спортсмены и команды из Белоруссии и России не могут участвовать в (международных) соревнованиях, что делает невозможным их отбор на зимние Паралимпийские игры. Хотя Белоруссия и Россия теперь могут участвовать в соревнованиях по следж‑хоккею, на этом позднем этапе квалификации уже определились шесть команд‑участниц отборочного турнира в ноябре, — заявил глава IPC Эндрю Парсонс.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине пройдут с 6 по 15 марта. В шести видах спорта будет разыграно 79 комплектов медалей.