Депутат назвал вопиющей дискриминацией недопуск российских атлетов на Паралимпиаду‑2026

Депутат Терентьев назвал вопиющей дискриминацией недопуск российских атлетов на Паралимпиаду‑2026
Депутат Госдумы РФ, председатель всероссийского общества инвалидов и чемпион Паралимпийских игр Михаил Терентьев в разговоре с «Матч ТВ» назвал вопиющей дискриминацией недопуск россиян на Паралимпийские игры 2026 года.
Ранее в четверг Международный паралимпийский комитет (IPC) сообщил, что российские и белорусские атлеты не примут участия в Паралимпийских играх‑2026 ни в одном виде спорта из‑за невозможности отобраться на соревнования.
— Это вопиющая дискриминация по отношению к спортсменам, которые занимаются спортом и стремятся к высоким достижениям. Международный спорт только потеряет от отсутствия конкуренции. Думаю, что сейчас Паралимпийский комитет России сейчас занимается тем, чтобы оспорить данное решение, — сказал Терентьев «Матч ТВ».
Зимние Паралимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 15 марта в Милане и Кортине‑д’Ампеццо. В шести видах спорта будет разыграно 79 комплектов медалей.
