Баталова: россияне сильны духом и не пропадут после недопуска на Паралимпиаду

Российские спортсмены сильны духом, они не пропадут после недопуска на зимние Паралимпийские игры 2026 года. Такое мнение ТАСС высказала 13-кратная паралимпийская чемпионка, депутат Госдумы Рима Баталова.

В четверг пресс-служба Международного паралимпийского комитета сообщила, что из-за позиции международных федераций у россиян нет возможности отобраться на Паралимпиаду.

"Для нас это неожиданностью не было, были в ожидании, что могут допустить, но этого не случилось, - сказала Баталова. - Нам негде было выступать в квалификации, не выезжали на соревнования, чуда не случилось, к сожалению. После всего, что уже было с 2016 года, когда всех допустили на летние [Игры], а нас - нет, уже ничего не удивляет. Действительно печально, но было ожидаемо. Но ничего, мы сильные духом, не не пропадем, будем у себя проводить соревнования, ребята смогут показать результаты. Нас не сломить и не сломать, ребята всегда готовятся, будем выступать на всероссийских соревнованиях".

Паралимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 15 марта в Италии.

21 октября совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда принял решение не допускать россиян до международных соревнований, в том числе до Олимпийских и Паралимпийских игр. Ранее аналогичное решение было принято Международным союзом биатлонистов и Всемирной федерацией керлинга. Как отметил глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс, несмотря на теоретическую возможность участия сборных России и Белоруссии в соревнованиях по парахоккею, эти команды не смогут выступить в квалификационном цикле из-за скорого начала заключительной стадии и невозможности добавить в него новых участников.