Нигматуллин высказался об отстранении России

Руслан Нигматуллин заявил о двойных стандартах в политике.

– Недавно генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов подтвердил намерение России и США провести футбольный матч. Верите в эту историю?

– Политика всегда тесно контактирует со спортом. Некоторые моменты, конечно, выглядят несправедливыми, но я рад, что сейчас Россия и США пересматривают свои отношения в сторону сближения. Спорт всегда был наилучшим способом для этого. Олимпийские игры в свое время и создали, чтобы заменить войны на спортивные соревнования, где можно помериться своими силами. Так что будет интересно.

Жаль, конечно, что мы не попадем на чемпионат мира 2026 года. Но я с оптимизмом смотрю в будущее и надеюсь, что футбольные, хоккейные сборные, да и другие виды спорта вернутся на международную арену с флагом и гимном.

– Президент РФС Александр Дюков заявил, что в вопросе допуска наших команд на международные соревнования до конца года нужно ждать и верить. В этом вопросе виден свет в конце туннеля?

– Как я сказал ранее, мы очень сильно зависимы от различных политических решений. Жалко, конечно, что идет такая политика двойных стандартов. Например, Израилю позволительны многие вещи. Весь мир ждет, когда это все закончится.

Даже несмотря на еще более непримиримые отношения между Газой и Израилем, удалось же разрешить этот конфликт.

– Решение не отстранять Израиль вас удивило?

– Если верить слухам, в ФИФА узнали о том, что в ближайшее время произойдет перемирие и будет подписан мирный договор. А так, конечно, израильтяне были близки к бану, – сказал бывший вратарь сборной России.

